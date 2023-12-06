Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский лидер встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
В ходе встречи главы государств затронут тему состояния и перспектив двустороннего сотрудничества, а также рассмотрят международную повестку с уклоном на ситуацию на Ближнем Востоке.
Это будет вторая в этом году встреча президентов России и ОАЭ. Первая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума, где ОАЭ были представлены в почётном статусе «страны-гостя».
По завершении переговоров в Абу-Даби Путин посетит Эр-Рияд, где встретится с наследным принцем и председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
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В ходе встречи главы государств затронут тему состояния и перспектив двустороннего сотрудничества, а также рассмотрят международную повестку с уклоном на ситуацию на Ближнем Востоке.
По завершении переговоров в Абу-Даби Путин посетит Эр-Рияд, где встретится с наследным принцем и председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
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Анастасия Чинкова