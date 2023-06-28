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Владимир Путин прибыл в Дербент, где проведет совещание по развитию туризма
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Дербент, где у президента состоится совещание по развитию туризма и беседа с главой региона Сергеем Меликовым, передает РИА Новости.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщал о том, что на совещании выступит Владимир Путин, а также прослушает доклады министра экономического развития Максима Решетникова, министра транспорта Виталия Савельева и главы Дагестана Сергея Меликова.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Путин посетит Дагестан.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщал о том, что на совещании выступит Владимир Путин, а также прослушает доклады министра экономического развития Максима Решетникова, министра транспорта Виталия Савельева и главы Дагестана Сергея Меликова.
Екатерина Коршунова