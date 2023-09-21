Путин приехал в Великий Новгород на заседание президиума Госсовета

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Президент России Владимир Путин 21 сентября приехал в Великий Новгород, здесь он проведет заседание президиума Госсовета на тему развития рынка труда в стране, передает РИА Новости.
Ранее Путин в ходе открытия заседания попечительского совета Мариинского театра заявил, что попытки отменить российское искусство на фоне его величия ничтожны. По его словам, те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя.
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