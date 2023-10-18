Путин пригласил Байдена в Россию на блины и чаепитие

Фото: kremlin.ru
Если РФ уже потерпела поражение в спецоперации, то глава США Джо Байден может забрать с Украины ATACMS и приехать в Россию на блины, заявил российский лидер Владимир Путин на брифинге по итогам поездки в Китай.
«Если Россия проиграла, то зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS и все другое вооружение. Садится за блины и приезжает к нам на чаепитие», - справделиво заметил глава РФ.
Ранее в WSJ сообщили, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. После президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что ВСУ начали применять ATACMS для нанесения ударов по российским целям.
Читайте также:
Путин заявил о необходимости конкретных шагов Украины для переговоров с РФ
Путин похвалил Украину за мысли о переговорном процессе
Путин заявил, что Россия в состоянии отражать атаки ВСУ ракетами ATACMS
Евгения Парфентьева