Путин пригласил представителей ШОС на Фестиваль молодежи и студентов в Сочи

Фото: сайт Кремля
На саммите стран ШОС президент России Владимир Путин пригласил партнёров принять участие в Фестивале молодёжи и студентов, который состоится в Сочи. Слова главы государства приводит РИА Новости.
Известно, что фестиваль состоится с 1 по 7 марта следующего года.
Кроме того, глава РФ поблагодарил страны-партнеры за поддержку России во время попытки военного мятежа. Он также подчеркнул, что страна уверенно развивается, несмотря на санкционное давление Запада.
Саммит ШОС стартовал в Нью-Дели в онлайн-формате, на нем председательствует премьер-министр Индии Нарендра Моди.
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«Это будет самое масштабное молодежное событие международного уровня, которое соберет активных, неравнодушных молодых людей со всего мира», - подчеркнул Путин.
Саммит ШОС стартовал в Нью-Дели в онлайн-формате, на нем председательствует премьер-министр Индии Нарендра Моди.
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Андрей Гаврилов