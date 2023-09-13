Путин пригласил школьницу поучаствовать в запуске космического корабля

Фото: РИА Новости/Артем Геодакян
Президент России Владимир Путин встретился на космодроме Восточный с девятиклассницей из Ростова-на-Дону Марией Андреевой. Российский лидер пригласил школьницу принять участие в запуске пилотируемого космического корабля «Союз МС-24», который запланирован на 15 сентября с космодрома Байконур.
Мария принимала участие в открытом уроке «Разговор о важном», который глава государства проводил для школьников 1 сентября. Тогда она рассказала, что увлекается созданием спутников и участвовала в разработке первого донского спутника, который был запущен недавно. Также девушка по секрету сообщила Владимиру Путину, что участвует в создании первого в России спутника, на котором будет установлен дата-центр с использованием блокчейна. Эта разработка ведется Классическим колледжем Ростова-на-Дону, где учится Мария, совместно с Московским институтом электроники и математики.
Девушка с улыбкой согласилась. Она поделилась яркими эмоциями от посещения космодрома, рассказала, что испытывает чувство настоящей гордости за свою страну и мечтает учиться и развиваться дальше, чтобы двигать вперед отечественную космонавтику. В завершение встречи Владимир Путин подарил Марии стартовый ключ управления пуском ракеты.
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«У тебя маленькая космонавтика, а здесь большая, — сказал российский президент. — Мы разговаривали с Юрием Ивановичем Борисовым, главой Роскосмоса, он может взять тебя на Байконур, где стартует пилотируемый корабль. Поедешь?».
«Чтобы ты могла надежно управлять всеми пусками», — сказал президент.
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Александр Бойцов