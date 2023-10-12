Путин прилетел в Бишкек для участие в саммите СНГ

Фото: сайт Кремля
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Киргизию в рамках своего официального визита, в ходе которого он планирует встретиться с руководителями стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и принять участие в мероприятии, посвященном 20-летию российской авиабазы в Канте, передает РИА Новости.
Саммит СНГ, проводимый под председательством президента Киргизии, Садыра Жапарова, запланирован на 13 октября в Бишкеке. В этот день, президент Путин также намечает провести отдельные переговоры с киргизским коллегой, в ходе которых стороны намерены обсудить разностороннее сотрудничество, включая вопросы, связанные с ВТС (Всемирной торговой организацией), а также актуальные темы международной повестки дня.
Помимо этого, оба президента, в этот день, примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных двадцатилетию российской авиабазы в Канте. Важным аспектом визита президента Путина будет также проведение ряда отдельных встреч с руководителями стран СНГ. Так, в четверг планируется его беседа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В рамках этих переговоров стороны собираются обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, а также вопросы, связанные с присутствием российских миротворцев и возможным возвращением армян из Карабаха в их исторические места проживания.
В рамках официального визита также предусмотрена встреча с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, которая состоится в пятницу.
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Помимо этого, оба президента, в этот день, примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных двадцатилетию российской авиабазы в Канте. Важным аспектом визита президента Путина будет также проведение ряда отдельных встреч с руководителями стран СНГ. Так, в четверг планируется его беседа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В рамках этих переговоров стороны собираются обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, а также вопросы, связанные с присутствием российских миротворцев и возможным возвращением армян из Карабаха в их исторические места проживания.
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Артем Кузьмин