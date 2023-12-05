Путин прилетел в Пятигорск на заседание набсовета «Движения первых»

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин прибыл в Пятигорск, где пройдет заседание наблюдательного совета «Движения первых».
Прежде об участии главы государства в мероприятии сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Спикер Кремля рассказал, что пятого декабря в России отмечается День волонтера, в связи с этим Владимир Путин проведёт заседание совета, посвященного молодежи и детям.
Напомним, Дмитрий Песков ранее анонсировал начало приема вопросов граждан президенту. Обращения начали приниматься первого декабря. Прямая линия с главой государства пройдет 14 декабря. На мероприятии, которое пройдет в совмещенном формате (пресс-конференция и прямая линия), будут присутствовать представители СМИ и общественных объединений.
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Спикер Кремля рассказал, что пятого декабря в России отмечается День волонтера, в связи с этим Владимир Путин проведёт заседание совета, посвященного молодежи и детям.
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Анастасия Крестьянова