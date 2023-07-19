Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин решил участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи.
Он также добавил, что посетит мероприятие глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом спикер Кремля сообщил изданию РИА Новости.
Напомним, проведение саммита БРИКС запланировано на 22-24 августа.
Ранее сообщалось о том, что глава ЮАР Сирил Рамафоса обсудил с российским лидером Владимиром Путиным его поездку на саммит. Рамафоса попытался отговорить президента РФ от очного присутствия в стране из-за
выданного ордера на его арест.
Читайте также:
Политолог Марков заявил, что Путин не полетит на саммит БРИКС из-за опасности покушения
Политолог Марков объяснил, почему в ЮАР захотели арестовать Путина
В ЮАР заявили, что Путин не поедет на саммит БРИКС
Напомним, проведение саммита БРИКС запланировано на 22-24 августа.
выданного ордера на его арест.
Читайте также:
Политолог Марков заявил, что Путин не полетит на саммит БРИКС из-за опасности покушения
Политолог Марков объяснил, почему в ЮАР захотели арестовать Путина
В ЮАР заявили, что Путин не поедет на саммит БРИКС
Анастасия Крестьянова