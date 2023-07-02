Путин примет участие в саммите ШОС по видеосвязи

Фото: сайт Кремля
Владимир Путин по видеосвязи примет участие в саммите ШОС на следующей неделе
Президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павла Зарубина.
Также Путин также встретится с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС.
Уточняется, что на следующей неделе глава государства проведет совещания с членами правительства и с членами Совбеза России.
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Также Путин также встретится с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС.
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Екатерина Коршунова