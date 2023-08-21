Путин примет участие в XV саммите БРИКС

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Президент России Владимир Путин 22-24 августа примет участие в XV саммите БРИКС и проинформирует его участников о приоритетах председательства РФ в объединении в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении Кремля говорится, что президент, в рамках саммита, сообщит участникам о приоритетах председательства РФ в БРИКС, которое стартует в будущем году. Сообщается, что на полях саммита, лидеры стран будут обсуждать актуальную мировую повестку, а также обсудят дальнейшее развитие объединения и сферы, в которых необходимо усилить взаимодействие.
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