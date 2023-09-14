Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею

Президент России Владимир Путин принял официальное приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына, который сейчас находится в РФ с официальным визитом, ответно посетить КНДР. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).