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Путин принял приглашение поучаствовать в форуме в КНР

20 сентября 2023, 15:09
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил, что принял предложение председателя КНР Си Цзиньпина посетить страну для участия в форуме «Один пояс - один путь», который состоится в сентябре. Об этом он рассказал на встрече с представителем КНР Ван И.

Прежде, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готовится посетить КНР в октябре, однако отметил, что конкретные сроки в настоящее время не известны.

Глава государства подтвердил анонсированные Песковым визит в КНР и сообщил, что принял предложение посетить страну с удовольствием. Он также отметил, что в ходе поездки посетит форум «Один пояс - один путь». Владимир Путин подчеркнул, что грядущее мероприятие соответствует интересам России.

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#рф
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Подмосковный Минздрав сообщил о пяти погибших после взрыва газа в Балашихе
20 сентября 2023, 15:47

Фото: Istockphoto / VILevi

В результате утреннего взрыва газа в жилой девятиэтажке в Балашихе пять человек погибли и 13 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Семь пострадавших госпитализированы, медицинская помощь им оказывается в полном объёме. Остальные шесть были осмотрены врачами на месте и от госпитализации отказались», – сказали «Интерфаксу» в ведомстве.
Утром на Октябрьской улице в Балашихе в газифицированной девятиэтажке сдетонировала газовоздушная смесь. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир. 
 
При повторном обрушении перекрытий дома под завалами оказались шесть спасателей. По последним данным, среди погибших – три жителя дома и два спасателя.
 
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, прибывший на место ЧП, сообщил, что из аварийного дома спасатели эвакуировали 170 человек. От взрыва также пострадали несколько машин и квартиры в соседних домах. В городе организованы три пункта временного размещения. Жителей обеспечивают горячим питанием и водой, оказывают психологическую помощь.

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#балашиха
#взрыв бытового газа
#губернатор
#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
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Решение об отправке Украине дальнобойных ракет за Байденом
FP: все ведомства США одобрили отправку ВСУ ракет ATACMS, решение за Байденом
20 сентября 2023, 15:47

Фото: сайт Кремля

Издание Foreign Policy сообщает, что все американские ведомства одобрили поставку Украине дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Однако, авторы статьи отметили, что окончательное решение будет принимать президент США Джо Байден.
Журналисты сослались на заявление анонимного сотрудника конгресса. По словам собеседника издания, в том случае, если ракеты не будут поставлены Киеву, это будет означать лишь то, что соответствующее разрешение не дал американский президент.  
 
Представитель аппарата конгресса добавил, что Вашингтон по-прежнему опасается эскалации конфликта с Россией, что определяет действия властей США и их подходы к отправке оружия на Украину. 

Прежде сообщалось, что генсек НАТО Столтенберг призвал власти Германии поставить Украине ракеты Taurus.

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#сша
#президент
#заявление
#новости
#нато
#ракеты
#пентагон
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«Порошайка в спортивных штанах»: Рогов о том, как встретили Зеленского в США
Рогов: Зеленского в США встречают не лучшим образом
20 сентября 2023, 15:42

Президента Украины Владимира Зеленского на этот раз в США встретили более сдержано, так как народ устал от «попрошайки в спортивных штанах». Так считает глава запорожского движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Зеленского, мягко говоря, в США встречают в этот раз не лучшим образом. Уже нет былого восторга, рукоплесканий и заигрываний. Настало время отрезвления. Американский народ устал от украинского попрошайки в спортивных штанах», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он также отметил тот факт, что американские политики уже начали публично критиковать Зеленского и требуют у него отчет за предоставленные ранее средства. Таким образом, Рогов уверен, что Зеленский держится у власти только благодаря финансовым схемам, разработанным совместно с Байденом.

Накануне конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Зеленскому стоило бы надеть галстук и костюм для того, чтобы требовать деньги у США. Так прокомментировала внешний вид украинского лидера, в котором он предстал на Генассамблее ООН.

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#сша
#деньги
#оон
#новости
#зеленский
#рогов
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Россия не будет оповещать генсека СЕ о военном положении
Дума в первом чтении одобрила проект отмены уведомления СЕ о военном положении
20 сентября 2023, 15:21

Фото: iStock/rarrarorro

Госдума поддержала в первом чтении законопроект, который отменяет обязанность уведомлять генсека Совета Европы о введении или прекращении военного положения на территории РФ. Соответствующая информация размещена на сайте правительства.
Законопроект был внесен на рассмотрение президентом России Владимиром Путиным девятого августа. 
 
В настоящее время действует положение, согласно которому, Россия обязана уведомить ООН и СЕ о введении в РФ военного положения. В соответствии с нововведением, Россия оставляет за собой право информировать о введении военного положения только ООН. 
 
Прежде, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Европы стал негативно влиять на развитие других стран и тормозить его. Он также отметил, что политические решения государств, которые в нем состоят, принимались под давлением Вашингтона. 

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#сша
#россия
#вячеслав володин
#законопроект
#развитие
#право
#оон
#рф
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Квартиру жены Зеленского в Ялте выставят на торги
20 сентября 2023, 14:40

Фото: сайт Кремля

Стоимость квартиры в Ялте, которая принадлежит супруге президента Украины Елене Зеленской, оценили в 23,9 млн рублей. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов в своем телеграм-канале.
По его словам, недвижимость жены украинского лидера вскоре будет выставлена на торги. Он также сообщил, что уже согласован ряд объектов, которые подлежат отчуждению. Кроме квартиры Зеленской, в собственность государства будут обращены санаторные комплексы, коммерческие и торговые помещения. 
 
Константинов добавил, что в пакет для аукциона всего вошло 154 объекта, которые находятся в различных районах региона. 

Прежде сообщалось, что в Москве выставили на продажу 25-комантуню квартиру за 75 миллионов рублей. 

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#собственность
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Украина решила создать зерновой хаб в Африке
Президент Кении Руто: Украина планирует создать в стране зерновой хаб
20 сентября 2023, 14:28

Фото: IStock/Iryna Mylinska

Президент Кении Уильям Руто сообщил, что в ходе переговоров в Нью-Йорке, глава Украины Владимир Зеленский заявил, что власти намерены создать зерновой хаб в кенийском портовом городе Момбаса. Об этом он написал в социальной сети Х.
По словам Руто, Украина, таким образом, решит проблему нехватки зерна в Восточной Африке. 

Прежде, президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он заявил, что Россия, отказом от возобновления зернового соглашения, использует продовольствие в качестве оружия. Он также упомянул «недружественные» действия Польши, Словакии и Венгрии, которые, по его мнению, «подыгрывают России».

Напомним, указанные страны запретили импорт украинского зерна. 

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#россия
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#продовольствие
#украина
#польша
#ес
#владимир зеленский
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Путин впервые прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
Путин: российские миротворцы делают все для защиты граждан в Нагорном Карабахе
20 сентября 2023, 13:52

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил, что российские миротворцы делают все для защиты мирных граждан и урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в ходе встречи с главой МИД Китая.
Глава государства также отметил, что Россия находится в постоянном контакте с властями Армении и Баку. По словам российского лидера, Москва предпринимает все возможные меры, чтобы направить конфликт в мирное русло.

Владимир Путин также сообщил, что принял приглашение Си Цзиньпина посетить КНР в октябре. Прежде об этом сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что точные даты поездки неизвестны. 

Власти Азербайджана объявили о проведении антитеррористической операции на территории Карабаха 19 сентября. В настоящее время, по заявлению государственных лиц, военные действия прекращены. 

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#москва
#россия
#владимир путин
#кремль
#азербайджан
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Пашинян: Ереван не участвовал в подготовке заявления о перемирии в Карабахе
20 сентября 2023, 13:47

Фото: istock / Photitos2016

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, то Армения не участвовала в переговорах между Азербайджаном и Нагорным Карабахом.
Пашинян добавил, что увидел решение властей Карабаха в местных социальных сетях. Премьер-министр также заявил, что Армения вывела с территории непризнанной республики военные силы еще летом 2021 года. Информацию передает ТАСС.

Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности завершения военных действий и решению властей Нагорного Карабаха сложить оружие с 13:00 20 сентября. 

Премьер-министр добавил, что Армения продолжает следить за ситуацией и отметил, что боевые действия в регионе уменьшились, но полностью еще не прекратились. Паняшин также отметил, что надеется на защиту населения Карабаха российскими миротворцами. 

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#военные
#оружие
#министр
#армения
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Вашингтон готовит Зеленскому неприятный сюрприз
Politico: помощь Украине оказалась под угрозой из-за проблем с бюджетом США
20 сентября 2023, 13:37

Фото: iStock/rarrarorro

Издание Politico сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский может остаться без военной помощи США, если Вашингтон не урегулирует ситуацию с бюджетом.
Агентство приводит слова представителя Министерства обороны США Криса Шервуда, который заявил, что к концу текущего месяца власти США должны прийти к договоренностям относительно бюджета страны. В противном случае, они будут вынуждены отказаться от задач, которые не являются для страны первостепенными. 
 
Он также отметил, что высока вероятность, что Пентагон не сможет заключать контракты с оборонной промышленностью, которая занимается производством оружия для Украины. 
 
Представитель оборонного ведомства США добавил, что ситуация с госдолгом по-прежнему остается напряженной и накануне он достиг рекордного уровня.  

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