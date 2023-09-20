Путин принял приглашение поучаствовать в форуме в КНР

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Президент России Владимир Путин сообщил, что принял предложение председателя КНР Си Цзиньпина посетить страну для участия в форуме «Один пояс - один путь», который состоится в сентябре. Об этом он рассказал на встрече с представителем КНР Ван И.
Глава государства подтвердил анонсированные Песковым визит в КНР и сообщил, что принял предложение посетить страну с удовольствием. Он также отметил, что в ходе поездки посетит форум «Один пояс - один путь». Владимир Путин подчеркнул, что грядущее мероприятие соответствует интересам России.
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