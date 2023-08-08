Путин приостановил ряд договоров по налогам с недружественными странами

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, Москва приостанавливает действие ряда налоговых соглашений с недружественными государствами. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.
Президент России также распорядился, чтобы МИД страны уведомил страны о подписании указа и приостановке налоговых соглашений. Мера будет действовать до устранения нарушений, допущенных странами, с которыми заключены договоренности.
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