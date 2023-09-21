Путин призвал активнее внедрять беспилотный транспорт российского производства

Оценка преподавателя или всего учебного заведения будет складываться из востребованности их выпускников на российских предприятиях и в отечественных организациях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.