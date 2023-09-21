Путин призвал активнее внедрять беспилотный транспорт российского производства

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Президент России Владимир Путин призвал активнее внедрять беспилотный транспорт, произведённый в России по отечественным технологиям. Об этом он заявил в ходе заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.
Помимо этого, Путин заявил о необходимости развития современных технологий, внедрения искусственного интеллекта и роботов в промышленность и сферу услуг. Также необходимо активнее работать над российским беспилотным транспортом, причём это касается как наземных, так и воздушных аппаратов.
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