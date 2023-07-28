Путин призвал бороться за свой суверенитет

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Российский лидер Владимир Путин, на полях саммита Россия-Африка, призвал бороться за свой суверенитет.
«За свой суверенитет надо бороться, защищать, не опускать руки. Уверен, РФ и страны Африки солидарны в этом», - прокомментировал ситуацию глава РФ.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина уже потеряла свой суверенитет.
«Существование Украины и дееспособность украинской армии держится только на деньгах Запада, суверенитет потерян», - прокомментировал ситуацию Орбан.
В рамках африканского саммита Владимир Путин также напомнил, что не уходит от обсуждения украинской проблемы.
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Евгения Парфентьева