Путин призвал не использовать тему продовольствия в неблаговидных целях

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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Африка выступают против использования тематики климата, защиты прав человека и гендерной повестки в неблаговидных политических целях. Об этом глава государства сообщил в ходе своего выступления на пленарном заседании саммита Россия-Африка.
По словам президента, в Африке продолжает оставаться нестабильная обстановка, но Россия предлагает свое содействие в урегулировании ситуации на контингенте. Он также назвал происходящее тяжелым наследием колониализма и указал на готовность России оказать в данном вопросе содействие.
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