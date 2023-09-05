Путин призвал обеспечить равными правами всех участников СВО

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо предоставить равные права всем без исключения участникам СВО. Об этом он сообщил в рамках своего выступления на заседании Российского организационного комитета «Победа».
Глава государства подчеркнул, что всем участникам СВО, добровольцам, мобилизованным, контрактникам, военным, правоохранителям, заключившим контракт на прохождение военной службы, необходимо предоставить равные права и обеспечить их всем необходимым.
Российский лидер подчеркнул, что всем участникам СВО и членам их семей должны быть предоставлены права и льготы, предусмотренные законодательством. Также, глава государства указал на необходимость предоставления участникам военных действий статуса ветеранов.
Владимир Путин подчеркнул, что все российские бойцы героически сражаются, и их семьи должны быть обеспечены всем необходимым.
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Российский лидер подчеркнул, что всем участникам СВО и членам их семей должны быть предоставлены права и льготы, предусмотренные законодательством. Также, глава государства указал на необходимость предоставления участникам военных действий статуса ветеранов.
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Анастасия Крестьянова