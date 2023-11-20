Путин призвал повысить комфорт поездок на общественном транспорте

Фото: сайт Кремля
В России необходимо повышать скорость и комфортность общественного транспорта, поскольку он набирает популярность среди россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что модернизировать нужно все виды транспорта, делая их ещё более удобными для пассажиров. В частности речь идёт о формировании удобных маршрутов, внедрении новых цифровых сервисов, таких как отслеживание транспорта.
Путин отметил, что особое внимание стоит уделить городскому общественному транспорту, поскольку жители всё чаще выбирают его для того, чтобы добраться до места быстрее и бюджетнее.
По словам российского президента, ежегодно автобусы, трамваи и троллейбусы перевозят более 10 миллиардов человек, поэтому комплексное улучшение транспорта необходимо.
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Путин отметил, что особое внимание стоит уделить городскому общественному транспорту, поскольку жители всё чаще выбирают его для того, чтобы добраться до места быстрее и бюджетнее.
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Анастасия Чинкова