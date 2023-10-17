Путин призвал США научиться уважать других

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Соединенным Штатам необходимо научиться уважать других и искать компромиссы, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью для «Россия 24».
«Надо научиться уважать других и тогда никого не надо будет подавлять. А вот стремление все время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять и ведет к проблемам», - так глава РФ ответил на слова президента США Джозефа Байдена о намерении «подавить Россию».
Он также отметил, что представители США «с присущим им обычным блеском» улыбаются всем вокруг, однако, искать компромиссы и учитывать интересы других стран напрочь отказываются.
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Евгения Парфентьева