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Путин призвал США научиться уважать других

17 октября 2023, 20:26
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Соединенным Штатам необходимо научиться уважать других и искать компромиссы, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью для «Россия 24».
«Надо научиться уважать других и тогда никого не надо будет подавлять. А вот стремление все время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять и ведет к проблемам», - так глава РФ ответил на слова президента США Джозефа Байдена о намерении «подавить Россию».

Он также отметил, что представители США «с присущим им обычным блеском» улыбаются всем вокруг, однако, искать компромиссы и учитывать интересы других стран напрочь отказываются.


По мнению Владимира Путин - желание кого-то подавить - это лишь признак того, что Соединенным Штатам ​«есть еще чему учиться».

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Расследование Израиля показало, что больница взорвалась из-за ракеты ХАМАС
17 октября 2023, 21:57

Фото: iStock/Alexyz3d

Первоначальное расследование израильской армии показало, что больница в секторе Газа взорвалась в результате неудачного запуска ракеты ХАМАС.
Напомним, от 500 до 1000 человек погибли при ударе по больнице в секторе Газа. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителя местного Минздрава. При этом, точное количество жертв в настоящий момент устаналивается.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам израильского удара по больнице в секторе Газа.

Ранее, израильские самолеты нанесли удары по европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в секторе Газа, что привело к частичному разрушению этих учреждений.

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#сектор газа
#хамас
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#израиль
#больница
#взрыв
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Израиль обвинил ХАМАС в попадании ракеты в больницу в Газе
i24: Армия обороны Израиля считает, что в больницу в Газе попала ракета ХАМАС
17 октября 2023, 21:52

Фото: iStock/sarawutk

Армия Израиля связывает попадание ракеты в больницу в Газе с неудачным запуском ракеты ХАМАС. Об этом сообщает телеканал i24.
Армия Израиля также будет проводить расследование по факту трагедии в Газе.

Ранее сообщалось о том, что более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице в секторе Газа. В связи с этим президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам израильского удара по больнице в секторе Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#операция
#армия
#президент
#министр
#расследование
#минобороны
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СМИ: глава Минобороны Британии прибыл со срочным визитом в США
Рейтер: Шаппс прибыл с визитом в США для обсуждения ситуации в Израиле и Украине
17 октября 2023, 21:47

Фото: iStock/mrrobotonur07

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс прибыл в Вашингтон для проведения срочных переговоров по ситуации на Ближнем Востоке и на Украине. Об этом сообщает агентство Рейтер.
Ранее сообщалось о том, что более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице в секторе Газа. В связи с этим президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам израильского удара по больнице в секторе Газа. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#операция
#армия
#президент
#человек
#министр
#саммит
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Россия призывает ООН не допустить украинских провокаций с химикатами
Россия призывает страны ООН не допустить украинских провокаций с химикатами
17 октября 2023, 21:30

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Замглавы делегации РФ Константин Воронцов заявил, что Россия призывает страны-члены ООН оказать влияние на киевский режим и не допустить провокаций с химикатами, а также использования украинскими военными опасных химических объектов. Об этом Воронцов сообщил на заседании Первого комитета ГА ООН.
Воронцов подтвердил твердую приверженность России своим обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия. Он отметил, что ответственность за химическую интоксикацию украинской территории несут не только киевские власти.

«Для нас не является секретом действия стран Запада, включая секретные перемещения на территорию Украины химических веществ», — рассказал Воронцов.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) применили боеприпасы с химической начинкой при обстреле российских позиций под Горловкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Отмечается, что противник применял их в Волновахе, под Угледаром и Мариуполем, в боях под Артемовском.

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#оружие
#боеприпасы
#расследование
#днр
#всу
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«Он в агонии»: В Южной Осетии прокомментировали просьбу Зеленского о втором фронте
Гаглоев назвал призыв Зеленского к властям Грузии открыть второй фронт агонией
17 октября 2023, 21:28

Фото: Сайт Кремля

Просьба президента Украины Владимира Зеленского об открытии второго фронта в Закавказье больше похожа на агонию киевских властей, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев.
«Призыв Зеленского открыть второй фронт в Южной Осетии и Абхазии — это признак явной агонии, которую испытывает киевский режим», - прокомментировал ситуацию Гаглоев.

По его словам, подобное «беснование» вызвано нескончаемыми неудачами ВСУ на полях специальной военной операции. 

Ранее Зеленский заявил, что власти Грузии должны помочь Киеву и открыть второй фронт против России на территории Южной Осетии. Нынешний глава Украины также заявил, что это поможет Тбилиси «восстановить свой территориальную целостность».

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Британские корабли выдвинулись в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля
Британия направила корабли ВМС в Восточное Средиземноморье для поддержки Израиля
17 октября 2023, 21:13

Фото: iStock/TebNad

Корабли ВМС Великобритании выдвинулись в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля. Об этом сообщили в Минобороны Британии.
Ранее сообщалось, что Великобритания направит два корабля ВМС в Восточное Средиземноморье для наблюдательных полётов над Израилем. Такие меры предприняты в знак поддержки Израиля.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#ракеты
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Путин: Россию подавить невозможно
17 октября 2023, 20:04

Фото: kremlin.ru

Россию подавить невозможно, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью для «Россия 24».
«Дело не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно. Их придется учитывать», - прокомментировал ситуацию глава РФ.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в интервью телеканалу CBS рассказал о планах на второй президентский срок. Он заявил, что хочет подавить Россию и урегулировать ситуацию в Израиле.

После, на это громкое заявление ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что у США нет объяснения такой позиции, также как и у европейских лидеров, которые неоднократно изъявляли подобное желание. 

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Путин прокомментировал слова Байдена про желание подавить его
Путин о словах Байдена: надо учиться и не будет желания никого подавлять
17 октября 2023, 20:03

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который ранее заявил о своем желании подавить Путина. Российский лидер вспомнил русскую поговорку «век живи — век учись», добавив, что если учиться, тогда не будет стремления никого подавлять. Об этом Путин сообщил в эфире «России 24».
Глава российского государства добавил, что эта поговорка относится не только к президенту США, но и ко всем американским политическим элитам. Путин подчеркнул, что необходимо научиться уважать других, тогда желание кого-то подавить не появится.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в интервью телеканалу CBS рассказал о планах на второй президентский срок. Он заявил, что хочет подавить Россию и урегулировать ситуацию в Израиле. В ответ на это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у США нет объяснения такой позиции, также как и у европейских лидеров, которые неоднократно изъявляли подобное желание.

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Песков прокомментировал слова Байдена о «подавлении» Путина

Путин: Россию подавить невозможно
#сша
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#заявление
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#джо байден
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Шотландия готова дать убежище беженцам из сектора Газа
Первый министр Шотландии Юсуф призвал дать убежище беженцам из сектора Газа
17 октября 2023, 19:59

Фото: istockphoto.com/ronniechua

Первый министр Шотландии Хамза Юсуф обратился к правительству Великобритании с призывом предоставить убежище и помощь нуждающимся беженцам из сектора Газа.
«Я призываю правительство Великобритании принять срочные меры. Во-первых, надо незамедлительно начать работу над созданием схемы по переселению беженцев для тех в Газе, кто хочет и может уехать. Когда они сделают это, Шотландия готова стать первой нацией в Великобритании, предоставляющей безопасность и убежище тем, кто попал под эти ужасные атаки», — приводит РИА Новости слова выступления Юсуфа в ходе съезда Шотландской национальной партии.

Также он заявил о необходимости организовать эвакуацию для раненых мирных жителей, и отметил, что Шотландия готова предоставить больницы для них.

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#беженцы
#великобритания
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