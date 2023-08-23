Путин призвал страны БРИКС расширять расчеты в нацвалютах и кооперацию

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин призвал страны БРИКС к расширению счетов в нацвалютах и межбанковской кооперации. Об этом Путин сообщил, выступая на саммите БРИКС.
Ранее глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф заявила, что нельзя отрицать существование международной финансовой системы, так она прокомментировала вынужденную приостановку операций в РФ.
Новый банк развития, созданный странами БРИКС, был вынужден «приостановить все операции в РФ» для того, чтобы избежать санкций и отключения от международной финансовой системы. Роуссефф отметила, что с этим приходится жить.
Напомним, политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году.
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Роуссефф: банк БРИКС приостановил операции в России из-за возможных санкций
Новый банк развития, созданный странами БРИКС, был вынужден «приостановить все операции в РФ» для того, чтобы избежать санкций и отключения от международной финансовой системы. Роуссефф отметила, что с этим приходится жить.
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Екатерина Коршунова