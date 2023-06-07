Путин призывает сосредоточиться на технологическом суверенитете России

Фото: Сайт Кремля
В телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля, Путин указал на необходимость использовать по максимуму открывающиеся в нынешних условиях возможности.
ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня.
Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Глава РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщает «РИА Новости». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, закон вступил в силу 9 ноября 1992 года. Он был направлен на ограничение количества единиц военной техники в регионе на пять основных категорий: боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты.