Путин продлил до конца 2024 года действие ответных мер на санкции против РФ

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин продлил до конца 2024 года срок действия указа, принятого в 2014 году, который устанавливает ответные меры на антироссийские санкции. Соответствующая информация размещена на портале правовой информации.
В качестве ответной экономической меры вводится продовольственное эмбарго.
В рамках меры, в Россию запрещен ввоз некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия теми странами, которые ранее приняли решение о введении в отношении России санкций или присоединились к ним.
Прежде, Владимир Путин сообщил, что Россия справилась с санкционным давлением недружественных стран.
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В рамках меры, в Россию запрещен ввоз некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия теми странами, которые ранее приняли решение о введении в отношении России санкций или присоединились к ним.
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Анастасия Крестьянова