Путин продлил ответные меры РФ на потолок цен на нефть

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Владимир Путин продлил до конца года ответные меры России на потолок цен на нефть
Российский лидер Владимир Путин решил продлить до конца текущего года ответные меры России на потолок цен на нефть и нефтепродукты из РФ. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Напомним, Путин еще в конце прошлого года своим указом запретил поставки нефти и нефтепродуктов государствам в том случае, если в контрактах прямо или косвенно присутствует использование механизма фиксации предельной цены.
Отметим, что потолок цен был введен недружественными странами. Срок действия ответных мер должен был истечь 1 июля этого года, однако, в связи с решением президента, они продлятся до конца года.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин раскрыл, от чего зависит решение задач по укреплению безопасности.
Напомним, Путин еще в конце прошлого года своим указом запретил поставки нефти и нефтепродуктов государствам в том случае, если в контрактах прямо или косвенно присутствует использование механизма фиксации предельной цены.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин раскрыл, от чего зависит решение задач по укреплению безопасности.
Татьяна Лаврова