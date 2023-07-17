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Путин назвал ЧП на Крымском мосту очередным террористическим актом киевского режима

17 июля 2023, 20:10

Фото: сайт Кремля

Владимир Путин назвал очередным террористическим актом ЧП, произошедшее на Крымском мосту. Об этом он сообщил во время совещания после украинского теракта на Крымском мосту.

Президент России Владимир Путин отметил, что теракт на Крымском мосту — это бессмысленное преступление, так как Крымский мост давно не используется для военных перевозок.

Напомним, ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что минувшей ночью, Крымский мост был атакован надводными БПЛА. В результате теракта, совершенного украинской стороной, погибли два человека, пострадала 14-летняя девочка. У подростка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и повреждения грудной клетки. Состояние девочки оценивается как средней степени тяжести.

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#Путин
#Крымский мост
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Лукашенко подписал закон о центрах совместной боевой подготовки с РФ
17 июля 2023, 20:27

Фото: сайт Кремля

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об учебно-боевых центрах совместной подготовки военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.
Соглашение будет регулировать деятельность учебно-боевых центров на базе воинских частей в Белоруссии и России, а также будет определять их приоритетные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны.

Соответствующий закон глава белорусского государства подписал в понедельник, 17 июля.

Напомним, ранее белорусские пограничники перехватили в Гомельской области украинский беспилотник, с помощью которого велась разведка территории республики. Наряд пограничников, которые несли службу по охране границы на реке Днепр, выявили дрон, который был направлен с территории Украины.

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#Лукашенко
#Россия
#Белоруссия
#боевая подготовка
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Минобороны Грузии совместно с Польшей будет производить дроны-камикадзе
17 июля 2023, 20:19

Фото: iStock/Timur Malazoniia

Министерство обороны Грузии сделало анонс массового производства дронов-камикадзе совместно с Польшей.
Грузия полностью обустроила инфраструктуру для производства дронов.
 
«Прошли все тестовые этапы, - сообщил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе телеканалу «Имеди». - Начнём работу в августе-сентябре».
Сборкой БПЛА будет заниматься компания WB Electronics из Польши совместно с грузинским военным научно-техническим центром «Дельта».

Ранее сообщалось, что турецкая компания будет производить беспилотники Bayraktar на Украине в 2025 году

Турецкая компания Baykar планирует начать производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Об этом в интервью газете Yeni Akit рассказал гендир компании Халук Байрактар.

«Строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar, ООО «Авиа венчурс», идут в соответствии с планом, а открытие намечено на 2025 год», — рассказал он в интервью.
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#Грузия
#Польша
#беспилотник
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В ООН после ЧП на Крымском мосту призвали не атаковать мирных граждан и инфраструктуру
17 июля 2023, 20:17

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик: ООН напоминает о необходимости не наносить удары по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре.
Комментируя удар украинскими силами по Крымскому мосту Дюжаррик заявил, что в ООН проинформированы о произошедшем. Он отметил, что сторонам конфликта важно помнить о том, что граждане и гражданская инфраструктура должны быть защищены.

Киевские власти нанесли удар по Крымскому мосту двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. В результате атаки, погибли два человека, пострадал ребенок. 

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#ООН
#Крымский мост
#теракт
#Россия
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Путин: Ответ со стороны России на теракт на Крымском мосту будет
17 июля 2023, 20:04

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что ответ со стороны России на теракт на Крымском мосту будет, Министерство обороны готовит соответствующие предложения.
Глава государства назвал произошедшее очередным террористическим актом киевского режима. С военной точки зрения, акт жестокий и бессмысленный, так как мост не используется для военных перевозок. Об этом российский лидер заявил в ходе видеосовещания по Крымскому мосту. 

Путин подчеркнул, что преступление украинских властей не останется без ответа и Минобороны уже готовит соответствующее предложение. 

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Хуснуллин заявил, что часть Крымского моста не подлежит восстановлению

Хуснуллин: Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста запустят 15 сентября

#теракт
#Крымский мост
#Рогссия
#Путин
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Хуснуллин: Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста запустят 15 сентября
17 июля 2023, 19:55

Фото: сайт Кремля

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй - в ноябре.
Об этом он сообщил в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

Говоря о последствиях удара украинским и силами по Крымскому мосту, Хуснуллин сообщил, что часть конструкции не подлежит восстановлению. Он также добавил, что железнодорожная часть работает в прежнем режиме. 

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#Путин
#Крымский мост
#Хуснуллин
#теракт
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Путин о теракте на Крымском мосту: Дано поручение ФСБ, СК РФ детально разобраться в случившемся
17 июля 2023, 19:43

Фото: сайт Кремля

Президент России Владими Путин заявил, что поручил ФСБ и другим силовым ведомствам разобраться в случившемся.
Глава государства отметил, что был совершен очередной теракт, в результате которого погибли мирные граждане. Об этом он сообщил в ходе ​видеоконференции. 

Он также подчеркнул, что ждет конкретных предложений по безопасности, так как совершен уже второй террористический акт на Крымском мосту. ​

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#Путин
#Крымский мост
#теракт
#ФСБ
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Политолог Безпалько назвал последствия остановки зерновой сделки
17 июля 2023, 19:14

Фото: iStock/Nastco

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ останавливает зерновую сделку до того момента, пока не будут выполнены ее условия. О том, как такое решение повлияет на Россию и на Украину, рассказал член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.
В беседе с Общественной службой новостей он сообщил, что после того, как сделка будет остановлена, у Украины не получится экспортировать зерно и прочие свои товары, используя морской путь.

«Россия не дает никаких гарантий, что суда, которые будут вывозить эти товары из украинских портов, не могут быть повреждены», - объяснил Безпалько. 
 
Он подчеркнул, что с судами может произойти, что угодно. В связи с этим, стразовые агентства могут просто отказаться их страховать. В итоге, по его словам, Украина столкнется с серьезными убытками из-за невозможности вывозить собственное зерно, а перевозчики, в том числе Турция, не смогут его транспортировать, перепродавать и получать выгоду. 

«Когда РФ находилась в зерновой сделке, эти возможности были точно так же сужены. Поэтому мы ровным счетом ничего не теряем», - подытожил Безпалько. 
 
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#зерновая сделка
#Украина
#остановка
#политика
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Минюст России включил «Новую газету. Европа» в реестр нежелательных организаций
17 июля 2023, 19:04

Фото: iStock/Zolnierek

Министерство юстиции признало нежелательной деятельность на территории России латвийской НПО «Новая газета Европа»*.
Соответствующая информация размещена на сайте ведомства. 

Организация была включена в перечень на основании решения Генеральной прокуратуры РФ от 28 июня. В ходе проведения проверки деятельности латвийского издания, было установлено, что некоторые статьи содержали в себе ложные сведения, в том числе, касаемые специальной военной операции. 

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#Минюст
#Россия
#нежелательная деятельность
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Bloomberg: Армия Израиля заявила об использовании ИИ для определения целей
17 июля 2023, 19:04

Фото: iStock/Guillaume

Прорывную рекламу армии обороны Израиля - ЦАХАЛ обнародовало издание Bloomberg. В ней говорится, что у еврейских вооруженных есть системы, у которых имеется искусственный интеллект.
Уточняется, что этот ИИ позволяет израильским военнослужащим мгновенно определять приоритетные цели в Сирии, а также в Палестине. Автор издания уточняет, что в числе стран также мог оказаться и Ливан. 
 
Кроме того, отмечается, что США систематически лгут о своих якобы научных достижениях и таковых, а Израиль в этом случае становится самым верным «союзником для янки».

«Давайте поговорим о той лапше, которую нам пытается навесить на уши Bloomberg на этот раз. Оказывается, Армия обороны Израиля (известная в миру, как ЦАХАЛ) сумела создать систему, способную самостоятельно определять приоритетные цели потенциального врага и назвали её - Fire Factory», - пишет издание «Аргументы недели». 

По мнению автора, эта система обладает искусственным интеллектом, поэтому может работать с «большими данными» (big data), чтобы вычислить из них нужную информацию, которая после этого может использоваться в процессе нанесения ударов по намеченным объектам. 

«Конечно же, электронная вычислительная машина или компьютер (так сейчас стало привычнее для нашего уха) делает это очень быстро. Одно непонятно, в каком месте у этой Fire Factory находится искусственный интеллект», - задается вопросом автор. 

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#Израиль
#ИИ
#армия
#США
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