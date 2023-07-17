Путин назвал ЧП на Крымском мосту очередным террористическим актом киевского режима

Фото: сайт Кремля
Владимир Путин назвал очередным террористическим актом ЧП, произошедшее на Крымском мосту. Об этом он сообщил во время совещания после украинского теракта на Крымском мосту.
Напомним, ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что минувшей ночью, Крымский мост был атакован надводными БПЛА. В результате теракта, совершенного украинской стороной, погибли два человека, пострадала 14-летняя девочка. У подростка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и повреждения грудной клетки. Состояние девочки оценивается как средней степени тяжести.
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