Путин прокатил президента Узбекистана Мирзиеева на новом внедорожнике «Аурус»

Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович
Президент России Владимир Путин прокатил лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева на внедорожнике «Аурус», чтобы лично продемонстрировать все его возможности. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский президент встретил своего коллегу в подмосковной резиденции в Ново-Огарёво, где представил ему новый внедорожник. После этого Путин сел за руль и прокатил Мирзеева.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретил в своей резиденции президентов Узбекистана и Казахстана Шавката Мирзеева и Касыма-Жомарта Токаева.
Днём ранее Путин и Мирзеев провели переговоры в Кремле, после чего подписали ряд рабочих документов, в том числе и о сотрудничестве в разных сферах.
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Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретил в своей резиденции президентов Узбекистана и Казахстана Шавката Мирзеева и Касыма-Жомарта Токаева.
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Анастасия Чинкова