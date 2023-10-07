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Путин прокатил президента Узбекистана Мирзиеева на новом внедорожнике «Аурус»

07 октября 2023, 15:42
Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович

Президент России Владимир Путин прокатил лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева на внедорожнике «Аурус», чтобы лично продемонстрировать все его возможности. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский президент встретил своего коллегу в подмосковной резиденции в Ново-Огарёво, где представил ему новый внедорожник. После этого Путин сел за руль и прокатил Мирзеева.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретил в своей резиденции президентов Узбекистана и Казахстана Шавката Мирзеева и Касыма-Жомарта Токаева.


Днём ранее Путин и Мирзеев провели переговоры в Кремле, после чего подписали ряд рабочих документов, в том числе и о сотрудничестве в разных сферах.

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07 октября 2023, 15:03
Боевики ХАМАС взяли в плен израильского генерала Алони
07 октября 2023, 14:36

Фото: istockphoto/John Theodor

Бригадный генерал армии Израиля Нимрод Алони взят в плен боевиками военного крыла палестинского движения ХАМАС. Сначала об этом рассказали сами палестинцы, позже информацию подтвердили израильские СМИ
Генерал был захвачен боевиками прямо у себя дома. Полуодетого военного доставили в анклав сразу после захвата КПП Керем-Шалом. Генерал Нимрод Алони до августа 2022 года командовал дивизией Газы. Однако затем он возглавил израильское подразделение специальных операций «Глубокие силы». 

Боевики бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам», военного крыла движения ХАМАС, продолжают захватывать и отправлять в Газу гражданских и военных заложников. Известно о как минимум двух плененных женщинах-военнослужащих армии Израиля. Причем одной из них палестинцы переломали ноги. 

Интересно, что военные действия боевиков ХАМАС начались как раз в 50-летнюю годовщину «Войны Судного дня», когда объединенная коалиция арабских государств попыталась вернуть территории, утерянные в результате Шестидневной войны. Тот давний кровопролитный конфликт закончился победой Израиля.

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#военные
#конфликт
#дома
#израиль
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На всей территории Израиля введено чрезвычайное положение
Haaretz: в Израиле объявили чрезвычайное положение
07 октября 2023, 13:49

Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева

Министр Нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир сообщил о введении чрезвычайного положения в стране. Об этом пишет газета Haaretz.
Чрезвычайное положение указом Итамара Бен-Гвира вводится на всей территории Израиля.

Ранее, 7 октября, палестинское радикальное движение ХАМАС объявило войну Израилю. Вся территория государства обстреливается ракетами со стороны сектора Газа.

В результате обстрелов были ранены уже более 100 человек. Число пострадавших постоянно растёт. МИД Египта призвало стороны конфликта быть сдержаннее и не создавать угрозу для мирного населения.

Действия Палестины раскритиковали страны Евросоюза, США, Россия, Египет и другие государства. 

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#израиль
#война
#чп
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Times of Israel: Занятия в израильских школах отменены из-за военных действий
07 октября 2023, 13:02

Фото: istockphoto/Gilnature

Армия обороны Израиля объявило об отмене занятий на юге и в центральной части страны. Это означает, что примерно миллион детей с завтрашнего дня будут оставаться дома.
Такое решение принято на фоне продолжающихся военных действий между израильскими военными и террористическими группировками в секторе газа, сообщает издание  Times of Israel. Ранее газета писала о шестерых погибших в результате боевых столкновений израильтянах. Еще около 300 человек получили ранения.

Представители военного крыла «Изз ад-Дин аль-Кассам» палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля и заявили, что выпустили пять тысяч ракет. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале проведения операции «Железные мечи» против ХАМАС на территории сектора Газа.

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#армия
#человек
#операции
#израиль
#школа
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Медведев призвал США переключиться с Украины на Израиль
Медведев: США должны урегулировать конфликт в Израиле, а не заниматься Украиной
07 октября 2023, 12:09

Фото: сайт Кремля

США должны заниматься урегулированием многолетнего конфликта между Изриалем и Палестиной, а не «помогать неонацистам, сталкивая два близких народа» России и Украины. Об этом в своём Telegram-канале сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что начало боевых действий в Израиле в день 50-летия начала войны Судного дня было вполне ожидаемо, поскольку конфликт с Палестиной длится уже не одно десятилетие.

Именно этим, по словам Медведева, должны заниматься США вместо того, чтобы поддерживать Украину.

Медведев подчеркнул, что в сложившейся ситуации между Израилем и Палестиной виноваты в том числе и США. 

«Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории США», – заключил зампред Совбеза РФ.

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#конфликт
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Минобороны: Ракеты «Сармат» в ближайшее время встанут на боевое дежурство
07 октября 2023, 12:05

Фото: istockphoto/allanswart

В настоящее время решается вопрос об оснащении ракетных войск стратегического назначения (РВСН) комплексами с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Сармат». Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Как отметили в военном ведомстве, на предприятии «Красмаш» изготавливаются первые серийные ракеты, которые в ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство. В ходе визита на завод глава Минобороны проверил ход выполнения государственного оборонного заказа. Генеральный директор АО «Красмаш» доложил о расширении производственных мощностей и обеспечении предприятия самым передовым и современным оборудованием.

В пресс-службе министерства обороны также добавили, что переоснащение российских РВСН на использование ракетного комплекса «Сармат» является приоритетной задачей в рамках обеспечения должной обороноспособности страны и производится во исполнение решения президента РФ Владимира Путина.

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Премьер-министр Израиля Натаньяху заявил, что в стране развернулась настоящая война
Натаньяху: в Израиле развернулась война, а не военная операция
07 октября 2023, 11:55

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В Израиле началась война, а не военная операция. Об этом заявил премьер-министр страны Беньямин Натаньяху.
Он отметил, что в настоящее время на граничащих с Палестиной территориях Израиля проходит зачистка от террористов. 

Натаньяху добавил, что резервисты израильской армии были срочно мобилизированы.

Ранее, 7 октября, палестинское радикальное движение ХАМАС объявило войну Израилю. По территории государства производятся массированные ракетные удары со стороны сектора Газа.

В результате обстрелов были ранены уже более 100 человек. Число пострадавших постоянно растёт. МИД Египта призвало стороны конфликта быть сдержаннее и не создавать угрозу для мирного населения.

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#израиль
#война
#конфликт
#премьер-министр
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В секторе Газа палестинцы уже празднуют «победу» над Израилем
07 октября 2023, 11:44

Фото: istockphoto/zabelin

Палестинцы в секторе Газа уже празднуют «победу» над израильской армией. Местные жители размахивают арабскими флагами и под крики «Аллаху Акбар!» аплодируют террористам из бригад военного крыла движения ХАМАС под названием «Изз ад-Дин аль-Кассам».
Не успевшая дать достойный отпор армия Израиля дала повод арабам отпраздновать «победу». В настоящее время известно о шести погибших в результате действий боевиков ХАМАС. Еще примерно 300 человек пострадали, сообщает телеграм-канал Resdovka. По сети распространилось видео, на котором палестинские террористы захватили и раздели женщину в Израиле, предположительно, военнослужащую армии страны. Они бросили ее в кузов грузовика. Ноги у женщина переломаны и согнуты под неестественным углом. Один из боевиков держит ее за волосы. Неизвестно, жива ли еще израильтянка.

Палестинские СМИ сообщают о том, что бульдозеры уже начали демонтировать вдоль границ между сектором Газа и территориями Палестины, присоединенными к Израилю. Жители приграничных районов пытаются спрятаться от боевиков, продвигающихся вдоль границы. Захваченных заложников, военных и гражданских, боевики отвозят в сектор Газа.

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#израиль
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В МИД Египта прокомментировали конфликт между Израилем и Палестиной
МИД Египта: эскалация между Израилем и Палестиной создаёт серьёзную опасность
07 октября 2023, 11:38

Фото: iStock/Diy1

МИД Египта заявило, что эскалация конфликта между Израилем и Палестиной представляет собой большую опасность.
В египетском ведомстве призвали стороны конфликта быть сдержаннее и не создавать ситуации, угрожающие мирному населению. Такое заявление было сделано на фоне обстрелов территории Израиля, в результате которых получили ранения уже более 100 человек.

Ранее, 7 октября, палестинское радикальное движение ХАМАС объявило войну Израилю. По территории государства производятся массированные ракетные удары со стороны сектора Газа. В результате этих обстрелов пострадали уже более 100 человек. Число раненных постоянно растёт. 

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль одержит победу в этой войне. Он призвал мирных жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям властей.

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