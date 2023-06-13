Путин прокомментировал атаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: сайт Кремля
Путин заявил, что в настоящее время в Белгородской области нет никого, кто связан с ВСУ
В Белгородской области на сегодняшний день нет никого со стороны Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, необходимо предпринимать усилия для укрепления российской границы. Путин уточнил, что усиление границ сейчас продвигается довольно быстро.
При этом российский лидер подчеркнул, что ВС РФ оперативно нашли способы для борьбы с вражескими беспилотными летательными аппаратами.
Путин также заявил, что если Киев не прекратит обстрелы российских городов, то России придется создать санитарную зону на Украине. По его словам, идея о создании санитарной зоны на Украине есть, однако, это не означает, что уже завтра она будет реализована. Сперва необходимо посмотреть, как дальше будет развиваться ситуация.
«Проблема приграничных территорий связана с желанием отвлечь наши силы с направлений, которые считаются критическими для ВСУ», - сказал глава государства.
При этом российский лидер подчеркнул, что ВС РФ оперативно нашли способы для борьбы с вражескими беспилотными летательными аппаратами.
Путин также заявил, что если Киев не прекратит обстрелы российских городов, то России придется создать санитарную зону на Украине. По его словам, идея о создании санитарной зоны на Украине есть, однако, это не означает, что уже завтра она будет реализована. Сперва необходимо посмотреть, как дальше будет развиваться ситуация.
Элина Позднякова