Путин прокомментировал обострение ситуации на Ближнем Востоке

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин выразил сожаление из-за обострения ситуации в Израиле, назвав это ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Об этом Путин сообщил на переговорах с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани.
Российский лидер подчеркнул, что Вашингтон пытался монополизировать урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, однако он не был озабочен поиском компромиссов, которые были бы приемлемы для обеих сторон. Путин отметил, что США продвигали собственные представления и оказывали давление на участником конфликта.
Глава российского государства добавил, что встреча с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани проходит на фоне мировых кризисов.
Напомним, премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани прибыл в Москву, где у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, лидеры двух государств проведут переговоры, а также поговорят в формате рабочего завтрака.
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Глава российского государства добавил, что встреча с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани проходит на фоне мировых кризисов.
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Екатерина Коршунова