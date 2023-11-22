Путин прокомментировал подрыв «Северных потоков»

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Подрыв российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» является актом государственного терроризма.
Об этом сказал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.
К методам такой борьбы можно отнести разрушение транспортно-логистических цепочек, каналов международных расчетов и акты государственного терроризма, по мнению Владимира Путина.
По словам президента, вопиющим примером является подрыв газовой системы «Северный поток», которая была проложена по дну Балтийского моря.
Ранее сообщалось, что ЦРУ пытаются переложить вину за подрыв «Северных потоков» на украинские власти. Об этом сказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
По мнению эксперта, террористический акт на газопроводе спланировали и совершили американские власти, поскольку президент США Джозеф Байден когда-то угрожал России подрывом провода, если ВС РФ войдут на территорию Украины.
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«Чтобы устранить конкурентов, получить преимущества, используются в том числе недобросовестные методы конкурентной борьбы», — заявил Владимир Путин.
По словам президента, вопиющим примером является подрыв газовой системы «Северный поток», которая была проложена по дну Балтийского моря.
Ранее сообщалось, что ЦРУ пытаются переложить вину за подрыв «Северных потоков» на украинские власти. Об этом сказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
По мнению эксперта, террористический акт на газопроводе спланировали и совершили американские власти, поскольку президент США Джозеф Байден когда-то угрожал России подрывом провода, если ВС РФ войдут на территорию Украины.
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Мария Фирсова