Путин прокомментировал попытки отмены русской культуры

Политолог, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко высказал уверенность в том, что США не перестанут финансово поддерживать Украину несмотря на подписанный американским президентом Джо Байденом законопроект о временном финансировании работы правительства, из которого была исключена помощь Украине и Израилю.