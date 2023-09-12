Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что мандат российских миротворцев всё еще действует в Карабахе. Об этом Путин сообщил в рамках выступления на пленарной заседании ВЭФ.
Путин подчеркнул, что вопросы гуманитарного характера, недопущения «этнических чисток», «конечно, никуда не делись». Российский лидер также выразил надежду на то, что руководство Азербайджана не заинтересованы в «этнических чистках».
Напомним, ранее глава российского государства заявил, что руководство Армении по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. По словам российского лидера, в Пражском заявлении Армения зафиксировала это на бумаге.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира.
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Напомним, ранее глава российского государства заявил, что руководство Армении по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. По словам российского лидера, в Пражском заявлении Армения зафиксировала это на бумаге.
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Екатерина Коршунова