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Путин прокомментировал слова Байдена про желание подавить его

Путин о словах Байдена: надо учиться и не будет желания никого подавлять
17 октября 2023, 20:03
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который ранее заявил о своем желании подавить Путина. Российский лидер вспомнил русскую поговорку «век живи — век учись», добавив, что если учиться, тогда не будет стремления никого подавлять. Об этом Путин сообщил в эфире «России 24».

Глава российского государства добавил, что эта поговорка относится не только к президенту США, но и ко всем американским политическим элитам. Путин подчеркнул, что необходимо научиться уважать других, тогда желание кого-то подавить не появится.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в интервью телеканалу CBS рассказал о планах на второй президентский срок. Он заявил, что хочет подавить Россию и урегулировать ситуацию в Израиле. В ответ на это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у США нет объяснения такой позиции, также как и у европейских лидеров, которые неоднократно изъявляли подобное желание.

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Песков прокомментировал слова Байдена о «подавлении» Путина

Путин: Россию подавить невозможно
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#заявление
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#джо байден
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Путин призвал США научиться уважать других
17 октября 2023, 20:26

Фото: kremlin.ru

Соединенным Штатам необходимо научиться уважать других и искать компромиссы, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью для «Россия 24».
«Надо научиться уважать других и тогда никого не надо будет подавлять. А вот стремление все время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять и ведет к проблемам», - так глава РФ ответил на слова президента США Джозефа Байдена о намерении «подавить Россию».

Он также отметил, что представители США «с присущим им обычным блеском» улыбаются всем вокруг, однако, искать компромиссы и учитывать интересы других стран напрочь отказываются. 

По мнению Владимира Путин - желание кого-то подавить - это лишь признак того, что Соединенным Штатам ​«есть еще чему учиться».

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#сша
#рф
#владимир
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Путин: Россию подавить невозможно
17 октября 2023, 20:04

Фото: kremlin.ru

Россию подавить невозможно, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью для «Россия 24».
«Дело не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно. Их придется учитывать», - прокомментировал ситуацию глава РФ.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в интервью телеканалу CBS рассказал о планах на второй президентский срок. Он заявил, что хочет подавить Россию и урегулировать ситуацию в Израиле.

После, на это громкое заявление ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что у США нет объяснения такой позиции, также как и у европейских лидеров, которые неоднократно изъявляли подобное желание. 

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Шотландия готова дать убежище беженцам из сектора Газа
Первый министр Шотландии Юсуф призвал дать убежище беженцам из сектора Газа
17 октября 2023, 19:59

Фото: istockphoto.com/ronniechua

Первый министр Шотландии Хамза Юсуф обратился к правительству Великобритании с призывом предоставить убежище и помощь нуждающимся беженцам из сектора Газа.
«Я призываю правительство Великобритании принять срочные меры. Во-первых, надо незамедлительно начать работу над созданием схемы по переселению беженцев для тех в Газе, кто хочет и может уехать. Когда они сделают это, Шотландия готова стать первой нацией в Великобритании, предоставляющей безопасность и убежище тем, кто попал под эти ужасные атаки», — приводит РИА Новости слова выступления Юсуфа в ходе съезда Шотландской национальной партии.

Также он заявил о необходимости организовать эвакуацию для раненых мирных жителей, и отметил, что Шотландия готова предоставить больницы для них.

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#безопасность
#больницы
#беженцы
#великобритания
#конфликт
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Израиль намерен использовать Starlink в конфликте на Ближнем Востоке
17 октября 2023, 19:45

Фото: istockphoto.com/AdrianHancu

Израиль намерен использовать спутниковую связь Starlink в процессе палестино-израильского конфликта, соответствующие переговоры с компанией SpaceX страной уже ведутся.
«Израиль ведёт переговоры со SpaceX Илона Маска по установке спутниковой связи Starlink для укрепления коммуникаций в военное время», — приводит РИА Новости публикацию Блумберг, посвящённую этому.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Израиль, чтобы нанести визит солидарности. Олаф Шольц обсудит с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху эскалацию конфликта с Палестиной. По словам Шольца, правительство ФРГ и дальше будет оказывать военную поддержку Израилю, эта страна может рассчитывать на Берлин в борьбе с боевиками из движением ХАМАС.

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#израиль
#олаф конфликт
#технологии
#политика
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В секторе Газа погибли 16 палестинских журналистов
17 октября 2023, 19:42

Фото: iStock/e-crow

16 палестинских журналистов погибли в секторе Газа в результате израильских атак.
Об этом сообщает движение ХАМАС.

Ранее сообщалось, что Израиль ударил по больнице и госпиталю в Газе. Минздрав Палестины сообщает, что Израиль нанёс удары по европейской больнице и Эмиратскому полевому госпиталю, который находится на шоссе для эвакуации беженцев в секторе Газа, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля применила боеприпасы с белым фосфором при обстреле ливанских приграничных районов. Сообщается, что обстрел был совершен преимущественно по населенным пунктам. В результате произведенного со стороны Израиля обстрела есть пострадавшие, но их точное число остается неизвестным.

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#израиль
#хамас
#журналисты
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Брынцалов занял второе место в сентябрьском медиарейтинге глав парламентов российских регионов
17 октября 2023, 19:09

Фото: Мособлдума

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов занял второе место в сентябрьском медиарейтинге глав законодательных органов российских регионов, который подготовила компания «Медиалогия».
Лидером рейтинга в сентябре стал председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов, третье место занял Евгений Люлин (Нижегородская область). 
 
Как сказано в пояснении к рейтингу, Брынцалов посетил церемонию вступления в должность губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Также председатель Мособлдумы поддержал кандидатуры членов правительства региона, представленные губернатором. Помимо этого, Брынцалов сообщил, что для жителей пострадавших от взрыва газа квартир в Балашихе предусмотрены федеральные выплаты. Также он объявил, что в Подмосковье разведение племенной птицы добавили в перечень для развития импортозамещения. 
 
В аналогичном августовском медиарейтинге Брынцалов занял шестое место. 

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#мособлдума
#игорь брынцалов
#рейтинг
#медиалогия
#парламент
#московская область
#подмосковье
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Политолог Ярошенко объяснил выгоду США в палестино-израильском конфликте
17 октября 2023, 18:41

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Политолог Алексей Ярошенко заявил, что президенту США Джо Байдену выгоден палестино-израильский конфликт, поскольку при включении Штатов в него напрямую это может помочь нынешнему американскому лидеру остаться в кресле главы государства.
По мнению эксперта, в разгар конфликта при включении в него США напрямую американцы не захотят выбирать нового лидера.

«Американское общество, скорее всего, не захочет выбирать другого президента в разгар конфликта, в котором они напрямую участвуют. Как показывает предыдущий опыт, плохие президенты, даже непопулярные в разгар военного конфликта не отстранялись от власти. Поэтому для Байдена включение в палестино-израильский конфликт очень важно с точки зрения грядущих выборов», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Ярошенко.

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#сша
#конфликт
#израиль
#палестина
#политика
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Американский B-52 впервые приземлился на территории Южной Кореи
Cтратегический бомбардировщик США B-52 впервые прибыл на базу ВВС Южной Кореи
17 октября 2023, 18:05

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Стратегический бомбардировщик США B-52 провел учения в небе над Корейским полуостровом и впервые приземлился на территории Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Рёнхап.
Сообщается, что во время полета истребитель США также провел совместные воздушные учения с истребителями F-35A южнокорейских военно-воздушных сил. После совершения демонстрационного полета американский бомбардировщик B-52 отправился на авиабазу, которая находится в городе Чхончжу. 

Напомним, B-52 не впервые привлекается к учениям на Корейском полуострове, однако он никогда не совершал посадку в Южной Корее. Ранее сообщалось, что США планируют отправить в Южную Корею «с визитом» подлодку класса «Огайо», которая способна нести ядерное оружие.

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#сша
#оружие
#учения
#япония
#южная корея
#ядерное оружие
#самолет
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Канцлер Германии Шольц прибыл в Израиль
17 октября 2023, 17:42

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Израиль, чтобы нанести визит солидарности.
Олаф Шольц обсудит с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху эскалацию конфликта с Палестиной, пишет Bild.
По словам Шольца, правительство ФРГ и дальше будет оказывать военную поддержку Израилю, эта страна может рассчитывать на Берлин в борьбе с боевиками из движением ХАМАС.
 
«Мы [немцы] поддерживаем Израиль — без каких-либо «если» и «но», — сказал Шольц.
Германия поддерживает все меры, которые необходимы для освобождения почти 200 заложников, которые были захвачены ХАМАС, также Германия готова стать посредником в переговорах.
 
Шольц уточнил, что правительство пытается сделать всё возможное, чтобы остановить ненависть к евреям и подстрекательские демонстрации, которые проходят на улицах городов Германии. Это включает в себя преследование и запрет ассоциаций, замалчивающих или поддерживающих террор ХАМАС.

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#германия
#фрг
#израиль
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