Путин прокомментировал слова Байдена про желание подавить его

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Президент России Владимир Путин прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который ранее заявил о своем желании подавить Путина. Российский лидер вспомнил русскую поговорку «век живи — век учись», добавив, что если учиться, тогда не будет стремления никого подавлять. Об этом Путин сообщил в эфире «России 24».
Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в интервью телеканалу CBS рассказал о планах на второй президентский срок. Он заявил, что хочет подавить Россию и урегулировать ситуацию в Израиле. В ответ на это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у США нет объяснения такой позиции, также как и у европейских лидеров, которые неоднократно изъявляли подобное желание.
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