Путин прокомментировал сожжение Корана в Стокгольме

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин напомнил Швеции о Петре I после акции с сожжением Корана в Стокгольме
Президент РФ Владимир Путин, комментируя сожжение Корана в Стокгольме, вспомнил о победе русской армии под командованием Петра Первого над шведами.
Владимир Путин отметил, что в некоторых странах, в отличие от РФ, не уважают чувства верующих: там не считается преступлением сожжение священных книг.
Президент напомнил, что в России разжигание межконфессиональной розни законодательно считается преступлением.
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«В Швеции опять Коран сожгли. Петра Первого на них не хватает», —прокомментировал инцидент президент во время посещения мечети в Дербенте.
Президент напомнил, что в России разжигание межконфессиональной розни законодательно считается преступлением.
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Мария Фирсова