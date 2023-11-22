Путин прокомментировал возможность мирных переговоров с Украиной

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Президент РФ Владимир Путин Россия заявил, что Россия никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров с Украиной.
«Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса», - завил Путин в своем выступлении на саммите G20.
Он напомнил, что на Украине был подписан указ, декрет главы государства, согласно которому мирные переговоры с Россией запрещены.
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