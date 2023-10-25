Путин прокомментировал западные идеи нового миропорядка

Президент России Владимир Путин, говоря о высказанных на Западе идеях нового миропорядка, заявил, что его суть остается такой же — лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность. Об этом Путин сообщил на встрече с представителями религиозных объединений РФ.