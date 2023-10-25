Путин прокомментировал западные идеи нового миропорядка

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин, говоря о высказанных на Западе идеях нового миропорядка, заявил, что его суть остается такой же — лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность. Об этом Путин сообщил на встрече с представителями религиозных объединений РФ.
Ранее украинский оппозиционер, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук сравнил высказывания президента США Джо Байдена об особенности американской нации и о войне с идеологией Адольфа Гитлера.
Читайте также:
Байден заявил, что человечеству нужен новый миропорядок и США его построят
Медведчук сравнил высказывания Байдена с идеологией Гитлера
СМИ: США пользуются задержкой Израиля с операцией в Газе для переброски сил
Екатерина Коршунова