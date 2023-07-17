Путин проведет по ВКС совещание по ситуации с Крымским мостом 17 июля

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 17 июля в 19:00 проведет совещание после атаки на Крымский мост.
Представитель Кремля также добавил, что в ходе ВКС, глава государства заслушает доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, который назначен ответственным за ликвидацию последствий теракта на Крымском мосту.
Совещание в формате видеоконференции пройдет в 19:00 мск.
Крымский мост подвергся атаке со стороны киевского режима минувшей ночью. В результате теракта два человека погибли, пострадал ребенок.
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Совещание в формате видеоконференции пройдет в 19:00 мск.
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Анастасия Крестьянова