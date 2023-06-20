Путин проведет совещание с правительством по видеосвязи

Фото: сайт Кремля
21 июня Путин обсудит с правительством вопрос обеспечения отраслей экономики полезными ископаемыми
21 июня Президент России Владимир Путин по видеосвязи проведет совещание с правительством, на котором будет обсуждаться вопрос обеспечения отраслей экономики необходимыми полезными ископаемыми, передает РИА Новости.
В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что во время этой встречи также обсудят ряд текущих вопросов.
С докладами на тему обеспечения отраслей экономики необходимыми твердыми полезными ископаемыми выступят вице-премьер Виктория Абрамченко, вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минприроды Александр Козлов и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Путин поблагодарил добровольцев на СВО.
В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что во время этой встречи также обсудят ряд текущих вопросов.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Путин поблагодарил добровольцев на СВО.
Екатерина Коршунова