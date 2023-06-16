Путин проведет в рамках ПМЭФ переговоры с президентом ОАЭ

Фото: сайт Кремля
По имеющейся информации, переговоры запланированы на 16 июня. Российский лидер намерен переговорить с главой ОАЭ, который прибыл на Петербургский международный экономический форум.
Фото: сайт Кремля
Фото: сайт Кремля
«Ликвидированы подпольная лаборатория по производству мефедрона и четыре интернет-магазина. Изъято более 200 кг наркотических средств, свыше полутонны химреактивов и 40 единиц оборудования. К ответственности привлечены два организатора и 10 участников преступного сообщества», – рассказал Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.По словам министра, преступники сбывали различные виды наркотиков через интернет-магазины, используя тайники-закладки в Московской, Курской и Орловской областях.
Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
На территории Подмосковья передают дожди до конца недели, синоптики прогнозируют ливни с грозой.
Минтранс призывает водителей автотранспорта строго соблюдать правила дорожного движения в связи с погодными условиями.
Водителей автотранспорта просят быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, а также держать дистанцию.
Пешеходам рекомендуется надевать световозвращатели на одежде.
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Фото: сайт Кремля
Фото: iStock/vladj55
Фото: iStock/SSV-Photo
«Рубль в последнее время сдал слишком много позиций по отношению к западным валютам. Это было анонсировано еще на ПМЭФ, когда в качестве «замечательной идеи» предлагалось ослабить рубль до оптимального курса 80-90 рублей за доллар, а евро – до 100 рублей. Суммарное ослабление рубля оценивается примерно в 75%», - отметил Колташов.
«Такое изменение курса оказалось сильно пролоббировано, у него нашлось много сторонников в верхних эшелонах власти. Мы не слышали каких-то заявлений о том, что надо срочно это остановить, что это проблема. Это, конечно, плохо, с точки зрения репутации российской валюты, но это произошло. У нас было много девальвационных волн, все начиналось еще летом прошлого года. Текущие события – это не новая уникальная ситуация, это просто очередной этап продолжающего много месяцев ослабления рубля», - подчеркнул Колташов.
«Что касается остальных, то им предстоит делать выводы на годы вперед, потому что первый вывод, который напрашивается из всей этой истории ослабления российской валюты, что нужно осторожно работать с рублем. Я думаю, настает время последствий девальвации», - подытожил Колташов.
Фото: iStock/sergeyryzhov
«Вместе с коллегами из МЧС решили ввести режим ЧС. Благодарю спецслужбы за молниеносную реакцию. На месте работала полиция, медики, психологи», — написал Молчанов в своем-телеграм-канале
Фото: Мособлизбирком
«Сейчас идёт процедура регистрация кандидатов. Политические партии провели свои конференции по выдвижению кандидатов, и теперь все они проходят муниципальный фильтр. Андрей Юрьевич Воробьёв его уже прошёл, избирательная комиссия его зарегистрировала. Ждём, когда остальные кандидаты, выдвинутые партиями, пройдут муниципальный фильтр и тоже подадут документы в Избирательную комиссию Московской области с полным пакетом. Когда они будут зарегистрированы, смогут начать свою избирательную кампанию», – пояснил собеседник «Радио 1».Ульянов напомнил, что кандидатуру Воробьёва выдвинуло Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». Кандидат представил в избирком 94 листа необходимых документов – это поддержка 55 муниципальных советов депутатов городских округов региона.
Фото: сайт Кремля
Фото: istockphoto / Maksim Safaniuk
Специалисты заполняют данные по чек-листу и загружают их в графики проведения работ, после чего становятся известны сроки строительных работ, сообщает «Радио 1» пресс-служба государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«С помощью цифрового графика можно проверить этап стройки, а также сроки выполнения работ. Все процедуры и этапы строительства оцифрованы и унифицированы, что позволяет создать график стройки в два клика», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.
В цифровом графике отображаются планируемые работы: от вырубки деревьев до подключения к «Безопасному региону», обеспечивая прозрачность проводимых работ.
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