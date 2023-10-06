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Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани 10 октября в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, информацию передает ТАСС.
«10 октября состоятся непосредственно переговоры. Это будет официальный визит премьер-министра Ирака ас-Судани», — заявил Песков.Представитель Кремля уточнил, что переговоры пройдут в формате рабочего завтрака.
Ранее Президент США Джо Байден перепутал Украину и Ирак в разговоре с журналистами заявив, что Путин проигрывает войну в Ираке. Позже Дмитрий Песков прокомментировал его оговорки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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