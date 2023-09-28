Путин проведёт сегодня встречу с избранными главами субъектов РФ

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу по видеосвязи с избранными главами субъектов России из 26 регионов.
«Во встрече примут участие главы 26 регионов, на территории которых в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти», - сказано на сайте Кремля.В этот же день Владимир Путин посетит праздничный концерт, который будет посвящён 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова.
Зампред правительства РФ Александр Новак на встрече президента РФ с членами правительства заявил, что биржевые цены на топливо в России снизились после запрета на экспорт. По его словам, запрет экспорта бензинов и дизтоплива привел к снижению цен на 20% и 16%.
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