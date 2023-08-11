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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ, на котором предложил обсудить вопросы информационной безопасности.
«Все мы понимаем, насколько это важно, важно всегда, особенно сейчас, и, имея в виду как раз специфику сегодняшней ситуации, и поговорим на эту важнейшую тему», — отметил глава государства.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает предложение российского правительства о передаче ВТБ государственного пакета акций Объединённой судостроительной корпорации. Глава государства отметил, что передать госпакет акций ОСК во владение ВТБ предложил кабмин.
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