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Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

11 августа 2023, 14:31

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ, на котором предложил обсудить вопросы информационной безопасности.
«Все мы понимаем, насколько это важно, важно всегда, особенно сейчас, и, имея в виду как раз специфику сегодняшней ситуации, и поговорим на эту важнейшую тему», — отметил глава государства.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает предложение российского правительства о передаче ВТБ государственного пакета акций Объединённой судостроительной корпорации. Глава государства отметил, что передать госпакет акций ОСК во владение ВТБ предложил кабмин.


Президент поддержал инициативу правительства, подчеркнув, что ранее этот вопрос был тщательно проработан. В свою очередь, глава кредитной организации поблагодарил Владимира Путина за доверие и признал, что решение президента стало для него неожиданностью.

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#безопасность
#информация
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Зеленский увольняет всех областных военкомов из-за взяток
Зеленский решил уволить всех областных военкомов Украины из-за взяток и цинизма
11 августа 2023, 14:30

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить всех областных военкомов из-за уличения их в коррупции. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
Украинский лидер выразил недовольство тем, как военкомы выполняли свои должностные обязанности. Он отметил, что знает о фактах получения ими взяток и подчеркнул, что управлять системой должны люди, которые знают, что такое война. 

«Наши решения. Увольняем всех областных военкомов. Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война», - написал президент Украины в своей социальной сети.
Он также добавил, что областные военкомы будут уволены, в том числе, за цинизм. Реализацию массовых увольнений, Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. 

Ранее сообщалось, что Зеленский ищет нового главу Министерства обороны Украины.

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Лукашенко заявил, что украинцы продают за границу детские органы
Лукашенко призвал Запад разобраться в вывозом украинских детей за границу на органы
11 августа 2023, 14:17

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал Запад обратить внимание на то, как Украина вывозит за границу детей, чтобы распродавать их на органы, его слова приводит агентство «Белта».
«Детишек из Украины вывозят. Расчленяют и достают органы. Вот с теми пусть разберутся», - заявил Лукашенко.

Он также заявил, что его не волнует критика, связанная с лечением детей из Донбасса в Белоруссии. 

Ранее вице-спикер Госдумы Анна кузнецова заявила, что сегодня первое место в мире по черной трансплантологии, с оборотом в два миллиарда долларов в год, занимает Украина. По мнению Кузнецовой, сейчас в черной трансплантологии особенно глубоко задействованы представители частных армий Украины.

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#александр лукашенко
#дети
#украина
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Польские учёные сочли невозможным развитие сотрудничества Европы с Китаем
11 августа 2023, 14:11

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Специалисты Польского института международных отношений (PISM) назвали невозможным развитие сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы с Китаем из-за позиций КНР по отношению к России.
Вместе с тем отмечается, что Западная Европа не видит системной угрозы, исходящей от Китая.

«В этом контексте страны Центральной Европы должны продолжать сотрудничество со странами, разделяющими схожую оценку угроз со стороны Китая, и поддерживать инициативы Европейской комиссии, направленные на сокращение зависимости от Китая в сотрудничестве с США», — приводит RT текст бюллетеня, разработанного польскими специалистами.

Вместе с тем, в Польше, не смотря на поддержку Украины и тесное сотрудничество с ней, также критиковали действия киевских властей. Так, Глава польского правительства Матеуш Моравецкий осудил решение Украины вызвать польского посла в МИД из-за высказывания министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о некоторой неблагодарности Киева за помощь Варшавы. Однако, как передают argumenti.ru, советник главы офиса президента Михаил Подоляк продолжал заявлять, что его страна будет считать Польшу близким другом до окончания боевых действий.

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#польша
#россия
#украина
#китай
#политика
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Залужный обсудил наступление ВСУ с начальником Генштаба Словакии
Залужный обсудил в Киеве наступление ВСУ с начальником Генштаба Словакии Змеко
11 августа 2023, 13:52

Фото: iStock/alzay

Главком украинских войск Валерий Залужный обсудил контрнаступление Украины и ситуацию на фронте с начальником генштаба вооруженных сил Словакии Даниэлем Змеко. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Он также сообщил, что с коллегой из Словакии были обсуждены потребности Украины в вооружении и боеприпасах.

Залужный отметил, что ознакомил Змеко с ситуацией на линии боевого соприкосновения и рассказал о действиях российской армии. В ходе беседы, было уделено внимание наступательным действиями ВСУ и организации обороны. 

Главком ВСУ указал на необходимость обучения украинских летчиков пилотированию на истребителях F-16. Также, напомнил о важности поставок систем ПВО. ​Встреча главнокомандующих ​проходила на одном из ​пунктов управления в Киеве. 

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#всу
#пво
#киев
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Лукашенко назвал желательным сохранение отношений со странами Евросоюза
11 августа 2023, 12:57

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что желательно сохранить отношения со странами ЕС. Об этом сообщает агентство Белта.
«Не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи - Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя», — отметил Лукашенко.

Напомним, ранее Евросоюз расширил санкции в отношении Белоруссии за обход ограничительных мер, введенных против России из-за конфликта на Украине. По мнению членов ЕК, совершенствование республики в военном плане будет усложнено, так как в рамках введенных рестрикций, введен запрет на ввоз в Беларусь оружия и боеприпасов. Также отмечается, что к экспорту в страну запрещены любые товары и технологии, которые могут быть применены в космической сфере и авиации.

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#лукашенко
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В Белоруссии могут построить вторую АЭС
Лукашенко допустил строительство второй АЭС в Белоруссии
11 августа 2023, 12:56

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко допустил, что на востоке Белоруссии могут построить вторую атомную электростанцию, сообщает «СБ.Беларусь сегодня».
«На электро будем переходить (шире использовать в стране электроэнергию) – не даром же атомную станцию построили. У меня такая шальная мысль – и вторую атомную электростанцию построить на востоке», - цитирует издание слова Лукашенко.    

Белорусская АЭС расположена у северо-западной границы Белоруссии в 18 километрах от города Островец. Ее построили в 2013 году.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины попытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на ЗАЭС.

«Проведённый анализ курса БПЛА показал, что ударный беспилотник двигался на хранилище отработанного ядерного топлива на территории ЗАЭС. Повреждение контейнеров с ядерным топливом может вызвать ядерную катастрофу и смерти людей», - прокомментировали ситуацию в СМИ. 

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#александр лукашенко
#аэс
#белоруссия
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Медведев: капитуляция Украины дала бы мир, но его не хотят в Вашингтоне
11 августа 2023, 10:11

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что к мирному разрешению конфликта на Украине может привести только капитуляция, которую не хотят ни в Киеве, ни в Вашингтоне. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
По словам Медведева, спонсирование киевского режима поддерживает миф «великого контрнаступления», которое, в свою очередь, поддерживает миф «великой экономики доллара». Зампред Совбеза РФ отметил, что на данный момент достичь мира все еще возможно. 

«Мясокомбинат контрнаступления работает сегодня безостановочно, отправляя на убой тысячи несчастных. Но его работа уже никак не поможет киевскому режиму», — отметил Медведев.

Напомним, ранее Медведев заявил, что на данный момент переговоры с Украиной пока не нужны, так как «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде». По словам Медведева, шансы на успех имеет тот посредник, который будет готов признать реалии сегодняшнего дня, в которых часть украинской территорий вернулась в Россию.

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#украина
#спецоперация
#сша
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Политолог Баширов назвал провокацией и шантажом переброску польских войск к Белоруссии
Политолог Баширов назвал шантажом переброску польских войск к Белоруссии
11 августа 2023, 10:06

Фото: IStock/Ruma Aktar

Польша направляет в сторону Белоруссии порядка 10 тысяч своих солдат. Об этом заявил французский политик Филиппо отметив, что переброска польских войск ведёт к мировой войне.
Однако политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов заявил, что страны НАТО не заинтересованы в конфликте с Белоруссией, поскольку в случае вооружённого столкновения, на помощь Минску придёт Москва. В интервью «Радио 1» эксперт подчеркнул, что военные действия грозят Польше серьёзными последствиями.
«В серьёзные военные действия я не верю. Особенно после того, как был заключён договор о размещении российского ядерного оружия на территории Белоруссии. Действует также и статья ОДКБ, которая подразумевает, что в случае нападения на Белоруссию — тем более одной из стран НАТО — вооружённые силы России будут оказывать поддержку. Соответственно боевое столкновение – это то, чего категорически пытаются избежать натовцы, они не готовы сталкиваться напрямую. Тем более, что последствия для Польши, особенно экономические, будут ужасающие», — сказал политолог.
По словам Марата Баширова, Польша пытается повысить свою значимость в Евросоюзе. Переброска войск – это провокация и шантаж.
«Польские власти пытаются создать новый центр притяжения. До сих пор считалось, то лидерами Европейского Союза являются Франция и Германия. Германия в большей степени, потому что именно она датировала многие реформы в странах Европы, и теперь многие страны ей должны. Германия была и энергетическим хабом до тех пор, пока не были разрушены Северные потоки. Сейчас Польша как раз имеет выход к морю, имеет собственные порты, имеет собственные заводы по получению сжиженного газа, по её территории проходит нефтепровод. Таким образом польские власти пытаются поднять свой вес в европейском сообществе, ведь такие провокации напрягают власти других стран, заставляя их вступать в некий диалог с поляками. Это шантаж», — заключил Марат Баширов.
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#политолог
#польша
#белоруссия
#нато
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Байден назвал Китай бомбой замедленного действия
11 августа 2023, 09:05

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Действующий президент США Джо Байден заявил, что Китай является бомбой замедленного действия. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.
Глава США считает Китай «плохими ребятами, отметив, что они делают плохие вещи, когда имеют проблемы.

«Китай - это бомба замедленного действия во многих смыслах. КНР сталкивается с экономическими проблемами, в том числе высокой безработицей», - считает американский лидер.

Он также подчеркнул, что не хочет навредить Китаю, но наблюдает за ним и надеется на рациональные отношения с ним.

При этом конгрессмен-республиканец из Аризоны Пол Госар призвал президента США Джо Байдена сосредоточиться на внутренних проблемах Соединенных Штатов, включая сложившуюся ситуацию на границе с Мексикой, вместо инвестирования в конфликт на Украине.

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