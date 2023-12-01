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Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ

01 декабря 2023, 15:02
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На встрече российский лидер предложил обсудить вопрос влияния достижения технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны.

После того, как была заявлена тема совещания, глава государства в режиме видеоконференции предоставил слово для доклада первому заместителю председателя правительства РФ Андрею Белоусову.

Кроме первого вице премьера, в совещании также приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, руководитель ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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Израиль планирует начать операцию на юге Газы, пишут СМИ
FT: Израиль планирует параллельно с операцией на севере Газы продвигаться на юге
01 декабря 2023, 15:34

Фото: iStock/e-crow

Израиль планирует параллельно с операцией на севере сектора Газа начать операцию на юге анклава. Об этом сообщает Financial Times.
Отмечается, что большая часть лидеров палестинского движения ХАМАС, а также боевики, заложники и ракетный арсенал находятся на юге Газы. По информации издания, операция Израиля на юге буде сосредоточена  на городах Хан-Юнис и Рафах.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Вучич рассказал о встрече с Лукашенко и назвал Белоруссию дружественной страной
01 декабря 2023, 15:19

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич на полях Всемирного климатического саммита в Дубае побеседовал с белорусским лидером Александром Лукашенко и назвал Белоруссию дружественной страной. Об этом Вучич рассказал журналистам.
Отмечается, что в рамках встречи Вучич также предложил найти время и организовать двустороннюю встречу с белорусским лидером. 

Напомним, в конце ноября Александр Лукашенко призвал разобраться в политике, которую сербские власти проводят в отношении республики. Примерно в это же время белорусский посол был направлен в Белград.

Ранее Вучич заявил, что у сложившейся в мире ситуации много общего с событиями, которые происходили перед мировыми войнами. Сербский лидер подчеркнул, что в мире сейчас «рушится весь порядок», в том числе после начала войны между Израилем и Палестиной.

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Главы Литвы, Латвии и Польши отказались от фото с Лукашенко на саммите ООН
01 декабря 2023, 15:19

Фото: сайт Кремля

Президенты Литвы, Латвии и Польши Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Анджей Дуда отказались позировать для совместной фотографии участников Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР28), проходящей в ОАЭ.
Причина в том, что на подиуме находился также белорусский лидер Александр Лукашенко. Как сообщила пресс-служба президента Литвы, было бы лицемерием стоять плечом к плечу с главой государства, которое стало плацдармом для нападения России на Украину и, к тому же, ответственно за катастрофические последствия для окружающей среды.

В сообщении также указано, что подобные снимки часто называют «семейными фото», а Лукашенко отнюдь не является членом семьи, к которой перечисленные государства хотели бы принадлежать.

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#фото
#семьи
#лидер
#александр лукашенко
#служба
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Политолог Блохин: США пытаются установить контроль с помощью Косова
01 декабря 2023, 15:13

Фото: istockphoto.com/Jon Rehg

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал намерения США повысить устойчивость Косова к кибератакам и отметил, что такая программа на само деле направлена на установление контроля над киберпространством.
«Наряду с воздушным, морским и земным пространством киберпространство сегодня также является приоритетом. Поэтому этот контроль внедряется повсеместно, но для этого нужен повод. Поводом станет сербская политика. Здесь вопрос стоит даже не в Косове, а в контроле сателлитов. А контроль над сателлитами — это контроль над Европой», — высказал своё мнение в беседе с RT Блохин.

Ранее сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) планирует реализовать программу, которая должна повысить устойчивость Косова к кибератакам. В рамках этого проекта планируется создать кадровый потенциал для «реагирования» на киберугрозы и укрепить критическую инфраструктуру и госорганы непризнанного Косова.

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#сша
#политика
#контроль
#мнение
#рф
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Лавров: Киев так и не опубликовал список предполагаемых погибших в Буче
01 декабря 2023, 14:54

Фото: kremlin.ru

Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что Киев так и не опубликовал список предполагаемых погибших в Буче, с этим заявлением он выступил пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ.
«Никто ничего не расследует, никто никому ничего не рассказывает. Можно хотя бы получить список фамилий тех людей, чьи тела были продемонстрированы в Буче в качестве замученных и убитых? Полная тишина», - прокомментировал ситуацию Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что Киев так и не предоставил списки убитых, якобы, руками российских солдат. Он также призвал независимых журналистов провести расследование по факту этого происшествия. 

Ранее к тому же призвала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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#сергей лавров
#мид рф
#расследование
#журналисты
#украина
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Лавров рассказал об отношении Зеленского к жителям освобожденных территорий
Лавров: Зеленский не считает людьми жителей освобожденных территорий
01 декабря 2023, 14:48

Фото: РИА Новости /

Президент Украины Владимир Зеленский за людей не считает жителей освобожденных территорий и не скрывает этого. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, сообщают РИА Новости.

Лавров рассказал, как в интервью украинский президент на вопрос об отношении к населению Донбасса, Херсонской и Запорожской областей задал ответный вопрос.

«А вы их людьми называете?» — спросил у интервьюера Зеленский.
Глава МИД объяснил, что украинский лидер пропагандирует западные ценности: «нацизм и фашизм», — заключил он.

Кроме того, дипломат заявил, что Киев не хочет начинать переговоры с Москвой. 

«До сих пор мы не видим каких-либо сигналов ни со стороны Киева, ни со стороны его хозяев о том, что они готовы перейти к политическому процессу», — рассказал министр иностранных дел РФ.
Ранее Лавров объяснил, почему Блинкен и Боррель рано покинули СМИД ОБСЕ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сергей лавров
#мид
#министр
#дипломат
#владимир зеленский
#киев
#переговоры
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США намерены «улучшить» киберуправление в Косове
01 декабря 2023, 14:46

Фото: istockphoto.com/BrilliantEye

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует реализовать программу, которая должна повысить устойчивость Косова к кибератакам.
В рамках этого проекта планируется создать кадровый потенциал для «реагирования» на киберугрозы и укрепить критическую инфраструктуру и госорганы непризнанного Косова.

«АМР США принимает проектные предложения по защите и улучшению сферы киберуправления в Косове, а также наращиванию потенциала ответственных государственных учреждений и целевой критически важной инфраструктуры для повышения устойчивости к кибератакам», — приводит RT текст соответствующего документа.

На реализацию программы планируется потратить $15 млн. Осуществить проект намереваются в течение пяти лет.

В то же время в отношении России американцы планируют проводить санкционную политику и далее. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт выразил мнение, что антироссийские санкции Запада необходимо будет сохранить на долгие годы. Financial Times пишет, что, по его словам, США намерены сократить доходы России от нефти и газ в два раза.

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#сша
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#проект
#рф
#политика
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В Германии раскрыли, что станет с Европой при вооруженном конфликте с Россией
The Times: Европу может «смыть» при вооруженном конфликте с Россией
01 декабря 2023, 14:24

Фото: iStock/ffikretow

В случае конфликта с Россией Европа рискует быть «смытой», подобно тому, как Священная Римская империя была разрушена Наполеоном. Такое заявление сделал профессор военной истории Потсдамского университета Зёнке Нейтцель. Его слова передает The Times.
В рамках конференции высокого уровня по обороне, состоявшейся в Берлине, ряд немецких генералов высказали мнение, что НАТО, вероятно, не сможет выиграть «первую битву» в случае агрессии России на Востоке Европы, так как не сможет оперативно переправить достаточное количество войск и техники.

По его словам, европейская логистика является «кошмаром», подчеркнув, что Германии потребуется не менее 15 лет, чтобы подготовиться к войне.

«Совершенно ясно: если наши вооруженные силы собираются воевать, они погибнут без беспилотников, без противовоздушной обороны, без достаточного снабжения», – уверен Нейтцель.

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#зеленский
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Zeit: На саммите G20 Зеленский был раздражён, а Путин уверен в себе
01 декабря 2023, 14:11

Фото: kremlin.ru

В поведении российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского видна крайне заметная разница, на это обратило внимание немецкое издание Die Zeit.
«C одной стороны, раздраженный Владимир Зеленский, проблемы у которого только копятся. С другой — уверенный в себе Владимир Путин, особенно во время выступления на саммите G20», - прокомментировал ситуацию автор статьи.

Журналист отметил, что для подобной разницы есть вполне объяснимые основания.

Во-первых, Вооруженные силы Украины одерживают неоспоримую победу на полях специальной военной операции. С этим тезисом всё чаще соглашаются и западные лидеры.

Во-вторых, прогнозы США и Евросоюза о скором крахе российской экономики не только не сбылись, но и обернулись с точностью да наоборот. Пострадавшая от спонсирования Украины экономика западных стран заметно проигрывает укрепившейся российской.

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