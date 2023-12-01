Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ

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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На встрече российский лидер предложил обсудить вопрос влияния достижения технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны.
Кроме первого вице премьера, в совещании также приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, руководитель ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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