Путин провел переговоры с главой Мали

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры стран обсудили вопросы, связанные с дальнейшим сотрудничеством и укреплением двусторонних отношений.
В заявлении Кремля говорится, что особое внимание, в ходе переговоров, было уделено ситуации вокруг республики Нигер. Главы государств обсуждали урегулирование кризиса дипломатическим путем.
Ранее, глава государства направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну с Днем освобождения и выразил надежду на развитие партнерства.
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В заявлении Кремля говорится, что особое внимание, в ходе переговоров, было уделено ситуации вокруг республики Нигер. Главы государств обсуждали урегулирование кризиса дипломатическим путем.
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Анастасия Крестьянова