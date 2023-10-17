Путин провел переговоры с премьер-министром Таиланда

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Президент России Владимир Путин заявил, что взаимное уважение и учёт интересов друг друга всегда были в основе отношений РФ и Таиланда. Об этом Путин сообщил во время встречи с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином на полях форума «Один пояс, один путь» в КНР.
Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в международном форуме «Один пояс, один путь». Глава российского государства пробудет в Пекине два дня — 17 и 18 октября.
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