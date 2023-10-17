Путин провел переговоры с президентом Вьетнама

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что отношения с Вьетнамом развиваются в дружеском ключе. Об этом Путин сообщил на встрече с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, которая прошла на полях III Международного форума «Один пояс, один путь».
Глава российского государства отметил, что за первые 6 месяцев этого года товарооборот между государствами вырос более чем на 6 процентов.
Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в международном форуме «Один пояс, один путь». Глава российского государства пробудет в Пекине два дня — 17 и 18 октября.
В ходе встречи с лидером КНР ожидается обсуждение дальнейшего развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Сегодня российский лидер проведет серию двусторонних встреч с руководителями Вьетнама, Лаоса, Таиланда и Монголии.
Читайте также:
Песков рассказал о переговорах лидеров России и Китая
Форум «Один пояс — один путь» пройдет в Пекине в середине октября
Владимир Путин прибыл в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь»
Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в международном форуме «Один пояс, один путь». Глава российского государства пробудет в Пекине два дня — 17 и 18 октября.
Читайте также:
Песков рассказал о переговорах лидеров России и Китая
Форум «Один пояс — один путь» пройдет в Пекине в середине октября
Владимир Путин прибыл в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь»
Екатерина Коршунова