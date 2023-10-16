Путин провел разговор с Нетаньяху

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин провел разговор с премьер-министром Израиля, Биньямином Нетаньяху, об этом сообщает Haaretz.
При этом, Путин однозначно выступил за возобновление процесса создания палестинского государства. По мнению представителей российского правительства, нынешняя эскалация в отношениях Палестины и Израиля вызвана застоем в вопросе создания свободного и суверенного государства Палестины.
Читайте также:
Глава СБ Израиля Бар взял вину за непредотвращенную атаку на себя
В ЦАХАЛ заявили об уничтожении главы общей разведки ХАМАС в секторе Газа
Нетаньяху пригрозил «Хезболлаху» и Ирану «жестким ответом» Израиля
Евгения Парфентьева