Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин провел совещание по Красноярскому краю, на котором обратил внимание на необходимость расширения Транссибирской магистрали и наращивания работы по Северному морскому пути.
Глава российского государства отметил, что темпов сбавлять нельзя. Путин подчеркнул, что важно создать более современную и гибкую структуру экономики края и Сибири.
Российский лидер добавил, что обеспечение роста доходов граждан и их благополучия позволит улучшить демографическую ситуацию, а также привлечь квалифицированных специалистов в регион. Путин также заявил о необходимости укрепления системы подготовки кадров для региональной экономики.
Напомним, ранее Путин дал старт движению по мосту через реку Енисей в Красноярском крае.
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Российский лидер добавил, что обеспечение роста доходов граждан и их благополучия позволит улучшить демографическую ситуацию, а также привлечь квалифицированных специалистов в регион. Путин также заявил о необходимости укрепления системы подготовки кадров для региональной экономики.
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Екатерина Коршунова