Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Моди

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Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе общения собеседники в числе прочего обсудили итоги XV саммита БРИКС, прошедшего недавно в Йоханнесбурге (ЮАР).
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Российский лидер и глава правительства Индии отметили значимость достигнутых в ходе саммита договоренностей. Прежде всего в том, что касается расширения объединения, вхождения новых членов в его состав. Путин и Моди пришли к общему мнению в том, что такое расширение будет способствовать увеличению влияния БРИКС в самых различных международных делах.
Также стороны договорились о тесном взаимодействии в контексте начинающегося 1 января 2024 года российского председательства в БРИКС. Кроме того, Путин и Моди обменялись мнениями по поводу предстоящего саммита G20, который пройдет в Нью-Дели.
Президент России еще раз поздравил Нарендру Моди с успешной миссией индийской станции «Чандраян-3», совершившей посадку в районе Южного полюса Луны. Стороны подтвердили готовность и далее развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере.
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Также стороны договорились о тесном взаимодействии в контексте начинающегося 1 января 2024 года российского председательства в БРИКС. Кроме того, Путин и Моди обменялись мнениями по поводу предстоящего саммита G20, который пройдет в Нью-Дели.
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Александр Бойцов