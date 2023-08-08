Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР

Мособлизбирком провел жеребьёвку по распределению бесплатного эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами в губернаторы Московской области и в депутаты на дополнительных выборах в Мособлдуму по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.