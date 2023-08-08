Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой. О переговорах глав государств сообщили в Кремле.
Также, лидеры стран обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество и уделили особое внимание экономическим и торговым связям. Российский президент обсудил с африканским коллегой подготовку к грядущему саммиту БРИКС, а также, обсудил актуальную международную повестку.
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