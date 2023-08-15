Путин провел встречу с главой Ингушетии

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин обсудил с главой региона ряд вопросов, включая меры поддержки участников СВО в Ингушетии.
Глава республики заверил президента, что денежные выплаты будут произведены всем участникам спецоперации.
Также, Владимир Путин обсудил с Махмудом-Али Калиматовым ситуацию в регионе и производство. Он отметил рост промышленности и сельхозпродукции. В свою очередь, глава Ингушетии сообщил главе государства о политической и социальной обстановке в регионе и назвал ее достойной.
Прежде, российский лидер провел переговоры с главой Мали. Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество и укрепление отношений.
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Также, Владимир Путин обсудил с Махмудом-Али Калиматовым ситуацию в регионе и производство. Он отметил рост промышленности и сельхозпродукции. В свою очередь, глава Ингушетии сообщил главе государства о политической и социальной обстановке в регионе и назвал ее достойной.
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Анастасия Крестьянова